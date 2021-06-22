"Динамо" сыграет с топовым соперником на сборах в Швейцарии

Чемпионы Украины будут готовиться к новому сезону в Швейцарии. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо". Стали известны соперники "Бело-синих" на тренировочных сборах. Примечательно, что среди оппонентов киевлян встречаются довольно громкие имена, к примеру, "Атлетик" Бильбао.
По информации источника, киевляне проведут сразу два сбора в Швейцарии в июле. На первый сбор столичная команда отправятся 28 июня.
7 июля "Динамо" вернется в Украину, а затем вновь отправится Швейцарию, где сыграет еще несколько контрольных матчей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" арендовала сразу двух "динамовцев".