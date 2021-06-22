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"Динамо" сыграет с топовым соперником на сборах в Швейцарии

"Динамо" сыграет с топовым соперником на сборах в Швейцарии
16:04 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Чемпионы Украины будут готовиться к новому сезону в Швейцарии. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо". Стали известны соперники "Бело-синих" на тренировочных сборах. Примечательно, что среди оппонентов киевлян встречаются довольно громкие имена, к примеру, "Атлетик" Бильбао.

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По информации источника, киевляне проведут сразу два сбора в Швейцарии в июле. На первый сбор столичная команда отправятся 28 июня. 

  • 1 июля. 20:00*. "Динамо" - "Базель" (Швейцария)
  • 3 июля. 16:00. "Динамо" - "Лозанна" (Швейцария)
  • 5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.
  • 7 июля. 17:00. "Динамо" - "Люцерн" (Швейцария)

7 июля "Динамо" вернется в Украину, а затем вновь отправится Швейцарию, где сыграет еще несколько контрольных матчей.

  • 10 июля. "Динамо" - "Серветт" (Швейцария)
  • 14 июля. "Динамо" - "Сьон" (Швейцария)
  • 17 июля. "Динамо" - "Ницца" (Франция)
  • 20 июля. "Динамо" - "Атлетик" Бильбао (Испания)

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" арендовала сразу двух "динамовцев".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Атлетик Б.
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