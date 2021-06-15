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"Заря" официально усилилась двумя футболистами "Динамо"

"Заря" официально усилилась двумя футболистами "Динамо"
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф Фото: ФК Заря

"Заря" подписала двух новичков. Об этом сообщает официальный сайт луганской команды.

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Луганчане усилились сразу двумя "динамовцами". Опорный полузащитник Ахмед Алибеков и атакующий хавбек Сергей Булеца присоединились к команде на правах аренды. Булеца, выступавший в прошлом сезоне в "Днепре-1", арендован сразу на два сезона. Также на два года арендован и Алибеков, который в прошлом сезоне вернулся в "Динамо" из "Уфы".

Луганский клуб пожелал новичкам удачи в клубе.

Ранее "Телеграф" сообщал о тренерском назначении в "Минае", который еще может остаться в УПЛ.

Трансферные новости на данный момент идут на второй план, ведь в Старом Свете проходит Евро-2020, а в Южной Америке - "Копа Америка-2021".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ, Ахмед Алибеков, Сергей Булеца.
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