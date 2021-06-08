Грузинский форвард усилил "Колос"

26-летний грузинский нападающий Ника Сичинава, с 2016-го года выступавший за "Ингулец" и прошедший с ним путь с Первой лиги, перебрался в "Колос", сообщают официальные соцсети клуба из Ковалёвки. Футболист подписал с четвёртой командой минувшего сезона УПЛ контракт до лета 2024-го года, то бишь защищать её цвета на протяжении трёх последующих лет.

В сезоне 2020/2021 Сичинава провёл в составе "Ингульца", финишировавшего двенадцатым, 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

"Телеграф" напоминает, что ровненский "Верес" стал победителем Первой лиги Украины сезона 2020/2021.