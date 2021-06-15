Кобин вернулся в "Минай"

Василий Кобин стал главным тренером "Миная". Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Журналист отметил, что Кобин уже как два дня тренирует команду.

"Пока Евро 2020 набирает обороты, в украинском футболе свои страсти. Тренерские. Кобин вновь принял Минай. Он там уже два дня как коуч", - написал Бурбас на своей страничке в twitter.

Поки Євро 2020 набирає обертів, в українському футболі свої пристрасті. Тренерські. Кобін знов прийняв Минай. Він там вже два дні як коуч. Чорноморець ось-ось очолить Мороз, його асистентами стануть Антонов, Гай, Анненков. — Igor Burbas (@iburbas) June 15, 2021

Кобин успел прокомментировать эту информацию, отметив, что официального решение по этому поводу нет. Кроме того, специалист отметил, что по его информации, "Минай" останется в УПЛ.

"Будет официальная информация, все будут все знать. Пока нечего комментировать, потому что нет никакой официальной информации", - цитирует Кобина tribuna.

"Телеграф" напоминает, что "Минай" по итогам чемпионата Украины сезона 2020/21 занял последнее место. Василий Кобин ушел из команды незадолго до этого.