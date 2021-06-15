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Кобин вернулся в "Минай"

Кобин вернулся в "Минай"
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф Фото: ФК Минай

Василий Кобин стал главным тренером "Миная". Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

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Журналист отметил, что Кобин уже как два дня тренирует команду.

"Пока Евро 2020 набирает обороты, в украинском футболе свои страсти. Тренерские. Кобин вновь принял Минай. Он там уже два дня как коуч", - написал Бурбас на своей страничке в twitter.

Кобин успел прокомментировать эту информацию, отметив, что официального решение по этому поводу нет. Кроме того, специалист отметил, что по его информации, "Минай" останется в УПЛ.

"Будет официальная информация, все будут все знать. Пока нечего комментировать, потому что нет никакой официальной информации", - цитирует Кобина tribuna.

"Телеграф" напоминает, что "Минай" по итогам чемпионата Украины сезона 2020/21 занял последнее место. Василий Кобин ушел из команды незадолго до этого.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, Василий Кобин, ФК Минай.
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