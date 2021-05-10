Последний гол в чемпионате Украины обернулся скандалом с пальцем (видео)

Матч заключительного 26-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" - "Рух" обернулся скандалом.

В самой концовке поединка при счете 1:0 в пользу хозяев гости получили право на пенальти. Полузащитник Арсений Батагов сбил форварда "Руха" Даниила Кондракова в своей штрафной площади после чего на поле началась потасовка. Защитник днепрян Дубинчак толкнул Кондракова, а тот в ответ показал сопернику палец - из-за качестве видео остается только вопрос какой именно.

Кондраков реализовал пенальти, а его гол стал последним в чемпионате Украины сезона 2020/21.

Видео скандала опубликовал FootballHub на своей страничке в twitter, намекнув на возможную дисквалификацию для Кондракова.

Палець показав – один, а дискваліфікації отримає –

Дубінчак вчинив погано, а Кондраков ще гірше... pic.twitter.com/bhEVbETzMf — FootballHub (@FootballHub_Ua) May 9, 2021

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто вышел в еврокубки по итогам УПЛ 2020/21.