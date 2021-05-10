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Последний гол в чемпионате Украины обернулся скандалом с пальцем (видео)

Последний гол в чемпионате Украины обернулся скандалом с пальцем (видео)
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Матч заключительного 26-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" - "Рух" обернулся скандалом.

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В самой концовке поединка при счете 1:0 в пользу хозяев гости получили право на пенальти. Полузащитник Арсений Батагов сбил форварда "Руха" Даниила Кондракова в своей штрафной площади после чего на поле началась потасовка. Защитник днепрян Дубинчак толкнул Кондракова, а тот в ответ показал сопернику палец - из-за качестве видео остается только вопрос какой именно.

Кондраков реализовал пенальти, а его гол стал последним в чемпионате Украины сезона 2020/21.

Видео скандала опубликовал FootballHub на своей страничке в twitter, намекнув на возможную дисквалификацию для Кондракова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто вышел в еврокубки по итогам УПЛ 2020/21.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 730

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Гол, ФК Рух, ФК Днепр-1.
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