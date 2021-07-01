Стало известно, сколько "Динамо" получит от УЕФА за травму Беседина

Историческая победа сборной Украины над Швецией в рамках 1/8 Евро-2020 имела как положительные, так и отрицательные стороны. Конечно, наша команда выиграла 2:1 в овертайме и добилась исторического результата, но едва вышедший на замену Артём Беседин получил тяжёлую травму и выбыл на достаточно большой срок.

Согласно существующим нормам и правилам, установленным УЕФА, киевское «Динамо», за которое выступает 25-летний форвард, получит от данной организации солидную сумму денег. В случаях, когда на играх под эгидой УЕФА футболист травмируется на срок 28 дней и более, клубу должно выплачиваться по 20 тысяч евро за один день его восстановления. Учитывая тот факт, что лечение Беседина менее шести месяцев (а возможно и восемь), киевляне получат в казну клуба около 3,5 миллиона евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче 1/4 турнира сборная Украины сыграет против родоначальников футбола - англичан, с которыми мы уже не раз в своей истории играли ранее. Поединок обслужит лучший арбитр XXI века.