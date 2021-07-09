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"Динамо" хочет бесплатно подписать героя нации Довбика

"Динамо" хочет бесплатно подписать героя нации Довбика
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tema_dovbyk

Центральный нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик заинтересовал "Динамо". Об этом сообщает Динамомания.

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По информации источника, 24-летний форвард попал в сферу интересов киевлян после того, как удачно сыграл на Евро-2020, где вывел нашу команду в 1/4 финала. Сообщается, что "Бело-синие" хотят обменять футболиста, контракт которого с "Днепром-1 " действует до конца 2023 года. В обратном направлении в Днепр могут уйти защитник Владислав Дубинчак, полузащитник Богдан Леднев и центрбек Артем Шабанов. 

В сезоне 2020/21 Довбик сыграл в 27-и матчах в Украине, отметившись 10 голами и одним ассистом. В 1/8 финала Евро-2020 Артем в компенсированное ко второму экстра-тайму время забил гол в ворота команды Швеции (1:2) и вывел нашу команду в исторический четвертьфинал, где "Желто-синие" крупно проиграли Англии со счетом 0:4.

Примечательно, что в аренду в "Днепр-1" уже отправился форвард "Динамо" Назарий Русин.

Отметим, "Динамо" отчаянно нуждается в форварде, ведь основной нападающий киевлян Артем Беседин получил жуткую травму на чемпионате Европы и пропустит почти половину сезона.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Артем Довбик.
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