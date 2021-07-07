Киевское "Динамо" на сборах совершило камбэк в игре против швейцарцев

В среду, 7 июля, киевское "Динамо" провело свой четвёртый матч на учебно-тренировочных сборах, которые проходят в Швейцарии. Соперником "бело-синих" был местный "Люцерн", занявший в минувшем сезоне чемпионата своей страны шестое место. Результат встречи оказался интересный - 3:3. Этим поединком "динамовцы" завершили первые сборы.

При всём понимании того, что результат - не главное на сборах, из трёх поединком на швейцарских полях это уже третья ничья киевлян в четырёх товарищеских матчах. До этого быть ещё более феерические 4:4 с "Базелем", 1:1 с "Лозанной" и 5:0 над французским "Дивоном".

В начале игры формальные хозяева поля ошеломили подопечных Мирчи Луческу двумя забитыми мячами подряд. В начале второго тайма киевляне сократили преимущество соперников - Жерсон Родригес совершил хороший проход и нанёс отличный удар издали, а после сейва голкипера мяч в пустые ворота добил Богдан Леднев.

После третьего гола "Люцерна" в матче свершился шедевр - пребывающий на просмотре Денис Антюх в касание нанёс невероятный удар издали в девятку. Как говорится, "такие не берутся". К слову, также на просмотре в "Динамо" сейчас находят Денис Коробенко и Владислав Кулач. Сравнял же счёт ветеран киевлян - Денис Гармаш.

Видеообзор встречи будет добавлен позже. Ранее "Телеграф" сообщал, когда украинские клубы стартуют в новом еврокубковом сезоне. Клуб из столицы Украины на правах чемпиона страны стартует последним.