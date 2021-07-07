Скачать
Среда, 07.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сын легенды бокса нокаутировал соперника ударом в корпус (видео)
Сын легенды бокса нокаутировал соперника ударом в корпус (видео)
"Придется побить Джошуа дважды": Усик даст Энтони реванш в случае победы (видео)
"Придется побить Джошуа дважды": Усик даст Энтони реванш в случае победы (видео)
Месси высмеял обидчика Суареса: момент попал в трансляцию матча (видео)
Месси высмеял обидчика Суареса: момент попал в трансляцию матча (видео)
Украинская теннисистка показала фото топлес
Украинская теннисистка показала фото топлес

Киевское "Динамо" на сборах совершило камбэк в игре против швейцарцев

Киевское "Динамо" на сборах совершило камбэк в игре против швейцарцев
18:52 Сегодня Телеграф Телеграм ФК "Динамо" Киев

В среду, 7 июля, киевское "Динамо" провело свой четвёртый матч на учебно-тренировочных сборах, которые проходят в Швейцарии. Соперником "бело-синих" был местный "Люцерн", занявший в минувшем сезоне чемпионата своей страны шестое место. Результат встречи оказался интересный - 3:3. Этим поединком "динамовцы" завершили первые сборы.

При всём понимании того, что результат - не главное на сборах, из трёх поединком на швейцарских полях это уже третья ничья киевлян в четырёх товарищеских матчах. До этого быть ещё более феерические 4:4 с "Базелем", 1:1 с "Лозанной" и 5:0 над французским "Дивоном".

Украинский футболист Иванисеня пообещал "с честью и достоинством" защищать цвета российского клуба

 В начале игры формальные хозяева поля ошеломили подопечных Мирчи Луческу двумя забитыми мячами подряд. В начале второго тайма киевляне сократили преимущество соперников - Жерсон Родригес совершил хороший проход и нанёс отличный удар издали, а после сейва голкипера мяч в пустые ворота добил Богдан Леднев. 

После третьего гола "Люцерна" в матче свершился шедевр - пребывающий на просмотре Денис Антюх в касание нанёс невероятный удар издали в девятку. Как говорится, "такие не берутся". К слову, также на просмотре в "Динамо" сейчас находят Денис Коробенко и Владислав Кулач. Сравнял же счёт ветеран киевлян - Денис Гармаш.

Видеообзор встречи будет добавлен позже. Ранее "Телеграф" сообщал, когда украинские клубы стартуют в новом еврокубковом сезоне. Клуб из столицы Украины на правах чемпиона страны стартует последним.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 230

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Денис Гармаш, Новости Мирча Луческу, Богдан Леднев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Италия пробилась в финал Евро-2020, выбив Испанию в серии пенальти (видео)
02 В Европе стартовал новый еврокубок: результаты первых матчей
03 Игрок сборной Украины перебрался в Россию
04 Итальянские штучки: как Кьеллини морально задавил капитана сборной Испании перед серией пенальти (видео)
05 Легенду сборной Италии не пускали на поле, приняв за фаната: смешной момент попал на видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь