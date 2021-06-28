Лучший бомбардир УПЛ отправился на сборы с новым клубом

В понедельник, 28 июня 2021-го года, чемпион Украины киевское "Динамо" отправился в Швейцарию на первые тренировочные сборы в рамках подготовки к новому сезону. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Внимание журналистов и болельщиков особо привлекло наличие в списке экс-нападающего полтавской "Ворсклы" Владислава Кулача, который в минувшем сезоне УПЛ стал лучшим бомбардиром турнира с пятнадцатью забитыми голами. Также в делегации "бело-сини" оказался хавбек "Колоса"Денис Антюх и воспитанник "Шахтёра" (также полузащитник) Денис Коробенко.

Сборники присоединятся к команде позже. Также пока нет известий, подписали ли новобранцы контракт с киевлянами. Полный список из 29-ти игроков, поехавших за рубеж в составе команды Мирчи Луческу, выглядит так:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)



"Телеграф" напоминает, что сегодня на нашем сайте в режиме онлайн можно смотреть пресс-конференцию Андрея Шевченко.