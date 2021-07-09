"Динамо" - "Серветт": прямая видеотрансляция матча

В субботу, 10 июля, "Динамо" проведет свой первый товарищеский поединок на втором тренировочном сборе в Швейцарии. Противостоять киевлянам будет местный "Серветт". В этой статье ближе к началу матча будет доступна прямая видео трансляция поединка, который начнется в 21:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция товарищеского матча "Динамо" - "Серветт" доступна на Youtube-канале ФК "Динамо" Киев:

Отметим, ФК "Серветт" из Женевы в прошлом сезоне швейцарской Суперлиги занял третье место и пробился в Лигу конференций.

"Телеграф" напоминает, что на первом тренировочном сборе в Швейцарии "Бело-синие" провели четыре спарринга. В первом поединке киевляне забили восемь голов на двоих с "Базелем" (4:4), во втором - не сумели обыграть "Лозанну" (1:1). В третьем "товарняке" "динамовцы" разбили любительскую команду из Франции "Дивон" со счетом (5:0). А в последней встрече чемпионы Украины совершили удивительный камбэк с "Люцерном" (3:3).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" нацелилось на форварда сборной Украины Артема Довбика.