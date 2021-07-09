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"Динамо" - "Серветт": прямая видеотрансляция матча

"Динамо" - "Серветт": прямая видеотрансляция матча
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В субботу, 10 июля, "Динамо" проведет свой первый товарищеский поединок на втором тренировочном сборе в Швейцарии. Противостоять киевлянам будет местный "Серветт". В этой статье ближе к началу матча будет доступна прямая видео трансляция поединка, который начнется в 21:00 по киевскому времени.

Защитник "Динамо" женился на беременной модели (фото, видео)

Прямая видеотрансляция товарищеского матча "Динамо" - "Серветт" доступна на Youtube-канале ФК "Динамо" Киев:

Отметим, ФК "Серветт" из Женевы в прошлом сезоне швейцарской Суперлиги занял третье место и пробился в Лигу конференций.

"Телеграф" напоминает, что на первом тренировочном сборе в Швейцарии "Бело-синие" провели четыре спарринга. В первом поединке киевляне забили восемь голов на двоих с  "Базелем" (4:4), во втором - не сумели обыграть "Лозанну" (1:1). В третьем "товарняке" "динамовцы" разбили любительскую команду из Франции "Дивон" со счетом (5:0). А в последней встрече чемпионы Украины совершили удивительный камбэк с "Люцерном" (3:3).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" нацелилось на форварда сборной Украины Артема Довбика.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Серветт.
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