"Динамо" - "Лозанна": онлайн-трансляция матча (видео)

В субботу, 3 июля, "Динамо" проведет свой второй спарринг на первом тренировочном сборе в Швейцарии против местной "Лозанны". В этой статье ближе к началу поединка будет доступна прямая видеотрансляция игры. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция товарищеского матча "Динамо" - "Лозанна" доступна на YouTube-канале "Динамо":

Отметим, по итогам сезона 2020/21 "Лозанна" заняла пятое место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги и не сумела пробиться в еврокубки. "Динамо", в свою очередь, выиграло все внутренние трофеи в Украине и отобралось в групповой этап Лиги чемпионов.

"Телеграф" напоминает, что в своем первом спарринге в Швейцарии "динамовцы" забили четыре гола в ворота "Базеля", однако и пропустили столько же. Тренер киевлян остался недоволен действиями коллектива в защите. С расписанием игр чемпионов Украины на сборе в Швейцарии можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что киевский клуб попросил перенести матч за Суперкубок Украины с "Шахтером" из-за успешного выступления сборной Украины на Евро-2020.