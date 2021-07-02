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Луческу попросил перенести матч за Суперкубок Украины

Луческу попросил перенести матч за Суперкубок Украины
13:45 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Матч за Суперкубок Украины-2021, намеченный на 24 июля в Киеве, может быть перенесен на другую дату.

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Такое мнение выразил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. Функционер отметил, что с подобной просьбой в УПЛ обратилось "Динамо". Дело в том, что главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу считает, что основа киевлян, которая сейчас выступает на Евро-2020 в составе сборной Украины, не сможет в полной мере восстановиться в такие сроки, поэтому игру нужно перенести на более позднее время.

"К нам действительно поступило такое обращение от "Динамо". Будем думать и решать, поскольку динамовским сборникам действительно нужно время на восстановление. Однако про возможную дату в сентябре говорить еще рано. Мы все сейчас будем болеть за сборную в матче с Англией, рассчитывая, что национальная команда пройдет дальше. Поэтому решение по этому вопросу будет приниматься позже", - цитирует Дикого meta-ratings.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "Динамо" без своих лидеров сыграло в с "Базелем" в Швейцарии.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом году Луческу триумфовал с "Динамо" в Суперкубке Украины-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Суперкубок Украины, Футбол, УПЛ, Евгений Дикий.
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