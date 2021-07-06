Кулач забил первый гол за "Динамо" (видео)

Киевское "Динамо" провело свой третий спарринг на первом швейцарском сборе. Команде Мирчи Луческу противостояла любительский коллектив - "Дивон". Встреча чемпионов Украины с представителем региональной лиги Франции завершилась со счетом 5:0 в пользу киевлян.

Примечательно, что в этой игре свои дебютные мячи за "Динамо" забил экс-форвард "Ворсклы", а также лучший бомбардир УПЛ сезона 2020/21 Владислав Кулач. Сначала форвард замкнул прострел с левого фланга, а затем реализовал 11-метровый удар. Счет в матче открыл Викентий Волошин, а еще в составе киевлян забитыми мячами отметились Георгий Цитаишвили и Владислав Ванат.

Лучшие моменты матча "Динамо" - "Дивон":

"Телеграф" напоминает, что в первом матче в Швейцарии "Бело-синие" устроили голевую феерию с "Базелем", а затем не сумели переиграть "Лозанну" (1:1). С календарем матчей "Динамо" в Швейцарии можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" минимально одолел немецкий клуб на сборе в Австрии.