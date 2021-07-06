Мудрик принес победу "Шахтеру" (видео)

В понедельник, 5 июля, донецкий "Шахтер" провел свой третий спарринг на австрийском сборе. Противостоял "Горнякам" мюнхенский клуб из третьей Бундеслиги "Тюркгюджю".

Дончане владели тотальным преимуществом в игре, однако сумели открыть счет только с пенальти. Под занавес первого тайма Манор Соломон пошел в прорыв и в борьбе с защитником упал в чужой штрафной площади. Рефери указал на "точку", а израильтянин легко реализовал 11-метровый. Пока дончане транжирили моменты, "гости" неожиданно сравняли счет. На 81-й минуте Петар Слишкович легко выиграл верховую борьбу у звездного новичка "Шахтера" Марлона и головой переправил мяч в ворот украинской команды. Однако точку в игре все же поставил "Шахтер": на 85-й минуте Михаил Мудрик на дальней штанге замкнул прострел Додо с правого фланга.

Видеообзор матча "Шахтер" - "Тюркгюджю":

Отметим, в первом спарринге в летнее межсезонье "Шахтер" разгромил "Санкт-Йоханн" (5:0), а затем уступил "Ракуву" (1:2).

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