"Динамо" арендовало форварда московского ЦСКА (видео)

Белорусский нападающий Илья Шкурин стал игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.

По информации источника, "Бело-синие" арендовали 21-летнего форварда московского ЦСКА до конца сезона 2021/22 с правом выкупа. Уже в субботу, 10 июля, игрок вместе с киевлянами отправится на второй тренировочный сбор в Швейцарию, где у "Динамо" запланированы ряд спаррингов, в том числе и игра с "Атлетиком" Бильбао. А первый матч сбора у киевлян с "Серветтом" состоится 10 июля.

Шкурин родился в Витебске 17 августа 1999 года. В Беларуси он выступал за местный клуб, а также за "Энергетик-БГУ". В чемпионате Беларуси-2019 Илья стал лучшим нападающим, забив 19 голов. После этого Шкурин перешел в московский ЦСКА, где успел провести 19 матчей во всех турнирах, забив три гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" подписало бывшего игрока "Колоса" Дениса Антюха. Игрок проявил себя на первом сборе киевлян в Швейцарии, забив голы в ворота "Базеля" и "Люцерна".