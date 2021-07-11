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Яремчук согласился на переход в португальский клуб

Яремчук согласился на переход в португальский клуб
15:21 Сегодня Телеграф Voetbal24 Українська асоціація футболу

Как сообщает бельгийское издание Voetbal24, форварда местного "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук дал своё согласие на переход в лиссабонскую "Бенфику".

Отметим, что информация о заинтересованности "орлов" в 25-летнем украинском нападающем появилась несколько дней назад. На нынешнем Чемпионате Европы Яремчук отличился двумя голами, забив в ворота Нидерландов, а также Северной Македонии.

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На данном этапе между руководствами клубов идут усиленные переговоры. Бельгийцы хотят выручить за своего бомбардира не менее 25 миллионов евро, в то время как португальцы хотят снизить сумму. Возможно, для "Гента" в переговорах играет немалую роль и фактор того, что небольшая часть денег пойдёт киевскому "Динамо" - клубу, который воспитал Яремчука.  

"Телеграф" напоминает, что белорусский новичок "Динамо вчера отметился первым голом за новую команду

Ранее "Телеграф" сообщал, что римская "Рома", которую недавно возглавил Жозе Моуринью, заинтересована в трансфере основного левого защитника команды Мирчи Луческу.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Украины, Бенфика, Роман Яремчук, Гент.
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