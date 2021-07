Моуринью повеселил журналистов во время первой пресс-конференции в "Роме" (видео)

Новоиспеченный главный тренер римской "Ромы" португалец Жозе Моуринью дал первую пресс-конференцию в качестве наставника "Волков". Во время мероприятия у Жозе в какой-то момент сдали нервы из-за пленки, которая шелестела на окне.

Моуринью, отвечая на вопросы журналистов, внезапно поднялся со стула и пошел к окну. Там "Особенный" начал срывать пленку, которая защищала участников мероприятия от палящего солнца. Видимо, из-за ветра пленка билась об стекло, и это обстоятельство мешало сосредоточиться специалисту.

Отметим, португалец общался на пресс-конференции на итальянском языке, ведь ранее он уже работал в миланском "Интере". С "Нерадзурри" специалист провел два года, дважды выиграв чемпионат Италии, по разу Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.

Видео забавного момента доступно в сети:

Jose Mourinho wasn't impressed with the lighting at his opening Roma press conference... pic.twitter.com/9JRmgUuuGC

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 8, 2021