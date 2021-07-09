Скачать
Пятница, 09.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Болельщики требуют переиграть полуфинал Евро-2020 Англия - Дания
Болельщики требуют переиграть полуфинал Евро-2020 Англия - Дания
Черчесов утверждает, что его "не увольняли" из сборной России
Черчесов утверждает, что его "не увольняли" из сборной России
17-летний футболист забил свой дебютный гол ударом через себя (видео)
17-летний футболист забил свой дебютный гол ударом через себя (видео)
На форварда сборной Украины Яремчука появился неожиданный претендент
На форварда сборной Украины Яремчука появился неожиданный претендент

Моуринью повеселил журналистов во время первой пресс-конференции в "Роме" (видео)

Моуринью повеселил журналистов во время первой пресс-конференции в "Роме" (видео)
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter lovefootballng

Новоиспеченный главный тренер римской "Ромы" португалец Жозе Моуринью дал первую пресс-конференцию в качестве наставника "Волков". Во время мероприятия у Жозе в какой-то момент сдали нервы из-за пленки, которая шелестела на окне.

Пообещал - сделал: Моуринью купил своему игроку мяса на £500 (фото)

Моуринью, отвечая на вопросы журналистов, внезапно поднялся со стула и пошел к окну. Там "Особенный" начал срывать пленку, которая защищала участников мероприятия от палящего солнца. Видимо, из-за ветра пленка билась об стекло, и это обстоятельство мешало сосредоточиться специалисту.

Отметим, португалец общался на пресс-конференции на итальянском языке, ведь ранее он уже работал в миланском "Интере". С "Нерадзурри" специалист провел два года, дважды выиграв чемпионат Италии, по разу Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.

Видео забавного момента доступно в сети:

Отметим, Моуринью начал покорять сердца болельщиков "Ромы" еще до пресс-конференции, прокатившись по Риму на мопеде Vespa.

"Телеграф" напоминает, что на посту главного тренера "Ромы" Жозе сменил своего соотечественника Пауло Фонсеку, который ранее руководил "Шахтером".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 103

Все по теме:

ФК Рома, Жозе Моуринью, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Олимпик" снялся с УПЛ
02 Макгрегор ударил Порье на дуэли взглядов (видео)
03 На форварда сборной Украины Яремчука появился неожиданный претендент
04 Болельщики требуют переиграть полуфинал Евро-2020 Англия - Дания
05 Нападающий из Серии А едва не умер на тренировке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь