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Пообещал - сделал: Моуринью купил своему игроку мяса на £500 (фото)

Пообещал - сделал: Моуринью купил своему игроку мяса на £500 (фото)
Обновлено 19:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм josemourinho

Главный тренер Тоттенхэма португалец Жозе Моуринью пообещал своему подопечному, испанскому защитнику Серхио Регилону огромный кусок мяса. Специалист уже подарил игроку обещанное, отметив, что потратился на £500.

"Обещание есть обещание. Это стоило мне 500 фунтов, но я сдерживаю свои обещания", - написал Моуринью у себя в instagram, прикрепив фото с Серхио Регилоном и обещанным куском мяса.

 
 
 
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Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

Ранее Телеграф сообщал, что Моуринью переиграл Хосепа Гвардиола в центральном матче 9-го тура чемпионата Англии. 

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Тоттенхэм Моуринью лидирует в турнирной таблице, опережая Ливерпуль по дополнительным показателям. Свой следующий матч Шпоры проведут в Лиге Европы против Лудогорца (26.11.2020). А уже 29 ноября любителей футбола ожидает Дерби Лондона Челси - Тоттенхэм.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Футбол, АПЛ, Серхио Регилон.

Автор:

Телеграф
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