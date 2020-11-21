Моуринью переиграл Гвардиолу в АПЛ (видео)

В субботу, 21 ноября, Тоттенхэм Жозе Моуринью в рамках матча 9-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, который никак не может найти победную игру своей команды на внутренней арене. Встреча проходила на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Уже в дебюте встречи на 5-й минуте хозяева вышли вперед усилиями Сон Хын Мина, который реализовал фактически выход один на один. Во втором тайме Джовани Ло Чельсо удвоил преимущество Тоттенхэма, переиграв Эдерсона в ближнем бою после блестящей разрезной передачи Кейна.

Видео гола Сон Хын Мина:

Видео гола Джовани Ло Чельсо:

Этот успех позволил Шпорам (20 очков) выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице английского первенства, Горожане с 12 баллами в активе - 10-е. В следующем туре Тоттенхэм отправится в гости к Челси (29.11.2020), а МС примет Бернли (28.11.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола на днях подписал новый контракт с клубом.