Манчестер Сити объявил о продлении контракта с Гвардиолой

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подписал новый контакт с Манчестер Сити. Об этом сообщает официальный сайт Горожан.

По информацию источника, Гвардиола поставил подпись под новым соглашением сроком до конца сезона 2023 года.

Хосеп присоединился к Манчестер Сити в 2016 году и за это время он выиграл с Сити 8 трофеев, попутно установив несколько рекордов. На его счету 181 победа в 245 поединках (почти 74% побед).

"С тех пор, как я прибыл в Манчестер Сити, я почувствовал себя желанным гостем в клубе и в самом городе - со стороны игроков, персонала, болельщиков, жителей Манчестера, а также председателя и владельца. С тех пор мы вместе многого достигли - забивали голы, выигрывали игры и трофеи и мы все очень гордимся этим успехом. Перед нами стоит задача продолжать совершенствоваться и развиваться и я очень хочу помочь Манчестер Сити в этом", -цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

Отметим, МС плохо стартовал в АПЛ 2020/21 и занимает лишь 10-е место в турнирной таблице.

Ранее Телеграф сообщал, что Манчестер Сити и Ливерпуль поделили очки в матче с двумя пенальти.