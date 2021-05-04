Моуринью сменит Фонсеку в "Роме"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью с лета 2021 года возглавит римскую "Рому". Об этом сообщает официальный сайт итальянской команды.

На тренерском мостике "Волков" 58-летний "Особенный" сменит своего соотечественника Паулу Фонсеку, который по окончании сезона 2020/21 покинет итальянскую команду. Прежним местом работы одиозного Жозе был английский "Тоттенхэм", который объявил об отставке Моуринью в момент, когда создавалась Суперлига.

"Клуб рад сообщить, что достигнута договоренность с Жозе Моуринью о том, что он станет нашим новым главным тренером с сезона-2021/2022", - гласит сообщение "Волков" в twitter.

L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

В своей карьере Моуринью уже тренировал итальянскую команду. С 2008 по 2010 год Жозе с большим успехом руководил "Интером". Кроме того, португалец успел поработать с "Бенфикой", "Униан Лейрией", "Порту", "Челси", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шпоры" заменили Моуринью на самого молодого тренера в истории АПЛ.