Назван сменщик Моуринью в "Тоттенхэме"

"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт "Шпор".

После увольнения Жозе Моуринью английский клуб сообщил, что руководить командой до конца сезона будет бывший футболист лондонского клуба Райан Мэйсон (на фото второй справа). Его ассистентами назначены Крис Пауэлл, Найджел Гиббс и Ледли Кинг. Тренером голкиперов стал Михел Ворм.

"У нас впереди финал Кубка лиги и шесть матчей Премьер-лиги. Нам нужно сфокусировать всю свою энергию на удачном окончании сезона", - цитирует специалиста официальный сайт "Тоттенхэма".

Отметим, 19 апреля стало известно, что "Тоттенхэм" стал учредителем Суперлиги и практически сразу же лондонский клуб объявил об увольнении Жозе Моуринью. На данный момент "Шпоры" идут седьмыми в турнирной таблице АПЛ, а впереди команду ждет финал Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" (25.04.2021).