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Как по нотам: блестящий командный гол "Эвертона" в матче с "Тоттенхэмом" (видео)

Как по нотам: блестящий командный гол "Эвертона" в матче с "Тоттенхэмом" (видео)
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter everton

В пятницу, 16 апреля, "Эвертон" в рамках матча 32-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Тоттенхэм". Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

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Оба мяча в составе гостей оформил Гарри Кейн, а вот у хозяев дубль на счету Гильфи Сигурдссона. Особенно красивым оказался второй гол исландца. На 62-й минуте "Эвертон" провел блестящую атаку, которая завершилась не менее шикарным выстрелом в касание в исполнении исландца.

Видео гола Сигурдссона - в обзоре матча "Эвертон" - "Тоттенхэм":

Этот результат оставил "Эвертон" (49 очков) на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Тоттенхэм" (50 очков) - седьмой. "Ириски" в следующем туре сыграют на выезде с "Арсеналом" (23.04.2021), а "Шпоры" примут "Саутгемптон" (21.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" хочет вернуть Андрея Ярмоленко, который на данный момент выступает за "Вест Хэм".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Тоттенхэм, ФК Эвертон, Футбол, АПЛ.
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