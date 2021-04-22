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Самый молодой тренер в истории АПЛ добыл победу в дебютном матче (видео)

Самый молодой тренер в истории АПЛ добыл победу в дебютном матче (видео)
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф Фото: Twitter spursofficial

В среду, 21 апреля, "Тоттенхэм" в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Саутгемптон". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

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Гости вышли вперед на 30-й минуте усилиями Дэнни Ингза, однако удержать победный счет не сумели. Во втором тайме "Шпоры" после точных выстрелов Гарета Бейла и Сон Хын Мина добыли важную победу в борьбе за место в ЛЧ.

Этот результат поднял "Тоттенхэм" (53 очка) на 6-е место в турнирной таблице АПЛ, "Саутгемптон (36 очков) - 14-й. В следующем туре "Шпоры" примут "Шеффилд" (02.05.2021), а "Святые" проведут домашний поединок против "Лестера" (30.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что "Тоттенхэм" стал одним из основателей Суперлиги, однако проект быстро был приостановлен после давления УЕФА и общественности. Во время скандала "Шпоры" уволили главного тренера Жозе Моуринью и на его место назначили бывшего игрока команды 29-летнего Райана Мэйсона. Специалист стал самым молодым наставником клуба АПЛ в истории лиги.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Тоттенхэм, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ, Райан Мэйсон.
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