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"Рома" - "Ман Юнайтед": букмекеры не верят в чудо в Риме

"Рома" - "Ман Юнайтед": букмекеры не верят в чудо в Риме
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter officialasroma

В четверг, 6 мая, состоятся два ответных полуфинальных матча Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21, в частности, "Рома" в Риме на стадионе "Олимпико" примет "Манчестер Юнайтед". Букмекеры поделились мнением, кто пробьется в финал еврокубка.

По мнению специалистов, "Красные дьяволы" имеют больше шансов на победу во втором полуфинале, даже несмотря на статус гостей. На успех манкунианцев можно сделать ставку с коэффициентом 1,97, триумф "Волков" котируется коэффициентом 3,75, а ничья - 4,05. Отметим, проход римлян в финал, по мнению букмекеров, станет настоящим чудом. Данное событие оценивается коэффициентом 29. А вот на проход МЮ в следующий раунд не все букмекеры принимают ставки.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Рома" - "Манчестер Юнайтед" (данные за 4 мая):

  • Пари-Матч: (победа "Ромы" 3,75 - ничья 4,00 - победа "Манчестер Юнайтед" 1,92)
  • Фаворит: ( 3,60 - 4,05 - 1.97)
  • William Hill: (3,60 - 3,80 - 1,91)

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который прошел на "Олд Траффорд", манкунианцы уничтожили римлян с разницей в четыре мяча.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Рома, Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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