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Белорусский форвард "Динамо" забил первый гол за команду в дебютном матче (видео)

Белорусский форвард "Динамо" забил первый гол за команду в дебютном матче (видео)
Обновлено 06:30 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Новичок киевского "Динамо" Илья Шкурин открыл счет своим голам за "Бело-синих" уже в дебютном матче. В контрольном поединке чемпионы Украины сыграли вничью со швейцарским "Серветтом" со счетом 1:1.

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21-летний Шкурин стал игроком "Динамо" 10 июля, а уже 11 июля вместе с командой полетел на второй швейцарский сбор, где сумел отличиться дебютным голом. Но сначала киевляне пропустили быстрый гол. На 12-й минуте поединка Кастриот Имери сместился с левого фланга в центр и с линии штрафной поразил ближний угол ворот. На 75-й минуте поединка Шкурин заменил Виталия Буяльского, а через 10 минут забил свой первый мяч за "Бело-синих". Белорус головой удачно замкнул навес Александра Тымчика с правого фланга.

Видеообзор матча "Динамо" - "Серветт":

Ранее "Телеграф" сообщал, что за защитником "Динамо" следит римская "Рома". Также сообщалось об интересе киевлян к Артему Довбику, гол которого вывел сборную Украины в 1/4 финала Евро-2020

Напомним, накануне второго швейцарского сбора "Динамо" подписало бывшего игрока "Колоса".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, Илья Шкурин, ФК Серветт.
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