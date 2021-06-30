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Швеция - Украина: исторический гол Довбика (видео)

Швеция - Украина: исторический гол Довбика (видео)
Обновлено 01:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EURO2020

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик забил победный гол в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции.

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В компенсированное время второго экстра-тайма украинцы провели разящую атаку, которая завершилась точным ударом головой в исполнении вышедшего на замену Артема Довбика. А победный навес с левого фланга выдал другой герой поединка - Александр Зинченко, который в игре со скандинавами отметился шикарным голом с лету. К слову, Довбик забил свой первый гол за национальную команду.

Видео победного гола Добвика в матче Швеция - Украина:

Примечательно, что гол Артема стал самым поздним победным взятием ворот в истории чемпионатов Европы. 24-летний украинский нападающий побил достижение легендарного француза Мишеля Платини, который на Евро-1984 забивал Португалии на 119-й минуте. Артем отличился на 37-й секунде 121 минуты. Кроме того, наш нападающий забил второй самый поздний гол в истории Евро. Украинец не сумел побить достижение турка Семиха Сентюрка, который отмечался на 122-й минуте встречи с Хорватией на Евро-2008.

С полным видеообзором матча Швеция - Украина можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 159

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Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
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