Яремчук, избежав офсайда, удвоил преимущество Украины в матче Евро-2020 с Северной Македонией (видео)

Форвард "Гента" Роман Яремчук забил второй гол сборной Украины в матче второго тура чемпионата Европы-2020 против Северной Македонией.

На 34-й минуте встречи Яремчук идеально оторвался от защитников и хладнокровно реализовал выход один на один. Как показал VAR, нападающий избежал офсайда. Голевая передача на счету Андрея Ярмоленко.

Видео гола Яремчука:

Напомним, счет в игре открыл Андрей Ярмоленко после элегантного паса Караваева.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре группового турнира Евро-2020 "Желто-синие" минимально уступили Нидерландам, а Северная Македония без шансов проиграла Австрии.

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