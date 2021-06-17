Сборная Украины открыла счет в матче с Северной Македонией после паса пяткой (видео)

Полузащитник "Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко открыл счет в матче второго тура группового раунда Евро-2020 с Северной Македонией.

На 29-й минуте встречи Ярмоленко после розыгрыша углового замкнул скидку Караваева пяткой. Этот гол стал вторым для Андрея на чемпионате Европы-2020.

Видео гола Ярмоленко:

"Телеграф" напоминает, что в первом туре группового турнира Евро-2020 "Желто-синие" минимально уступили Нидерландам, а Северная Македония без шансов проиграла Австрии.

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