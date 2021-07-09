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На форварда сборной Украины Яремчука появился неожиданный претендент

На форварда сборной Украины Яремчука появился неожиданный претендент
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram r.yaremchuk

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук заинтересовал португальскую "Бенфику". Об этом сообщил известный журналист Джанлука Ди Марцио на своей страничке в twitter.

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По информации источника, "Бенфика" уже ведет переговоры с игроком и "Гентом" о трансфере.

Нападающий хорошо проявил себя и в чемпионате Бельгии, и на чемпионате Европы, где забил два гола и отдал один ассист. Сборная Украины вместе с форвардом добралась до 1/4 финала, где крупно уступила Англии. В кампании 2020/21 25-летний Яремчук забил 23 гола и отдал 8 голевых передач в 43 матчах за "Гент" во всех турнирах. "Буйволы" по итогам чемпионата Бельгии заняли 5-е место и сумели пробиться в Лигу конференций. "Бенфика", в свою очередь, заняла третье место в чемпионате Португалии и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в услугах Яремчука заинтересован английский "Вест Хэм".

По приезду домой с Евро-2020 Романа ждала трогательная встреча со своим ребенком.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, ФК Бенфика, Футбол, ФК Гент.
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