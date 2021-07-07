"Вест Хэм" может поменять одного украинца на другого

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может пополнить ряды английского "Вест Хэма". Об этом сообщает Eurosport.

По информации источника, форвард хорошо зарекомендовал себя на Евро-2020, а теперь "Молотобойцы" готовы заплатить бельгийскому клубу сумму отступных в размере 17 млн фунтов. Сообщается, что лондонский клуб уже контактировал с "Буйволами" по поводу потенциального трансфера игрока.

Кроме того, издание The Sun отмечает, что за Яремчуком следят еще два английских клуба - "Арсенал" и "Вулверхэмптон", однако переход в стан "Канониров" для украинца менее вероятен.

Отметим, на чемпионате Европы по футболу Яремчук забил два гола, а также отдал один ассист. Сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, проиграв на этой стадии Англии.

В сезоне 2020/21 Яремчук забил 23 гола и отдал 8 голевых передач в 43 матчах за "Гент" во всех турнирах.

"Телеграф" напоминает, что за "Вест Хэм" выступает украинец Андрей Ярмоленко, однако, похоже, лондонцы хотят избавиться от игрока. К украинскому вингеру приписывают интерес "Галатасарая" и "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что встреча Романа с сыном после Евро-2020 растрогала сеть.