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Миколенко показал зажигательный танец Яремчука после победы над Швецией (видео)

Миколенко показал зажигательный танец Яремчука после победы над Швецией (видео)
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал Евро-2020, победив на первой стадии плей-офф команду Швеции. После игры в раздевалке нашей команды царила невероятная атмосфера.

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Защитник "Динамо" и национальной команды Виталий Миколенко у себя в сторис в Instagram опубликовал видео зажигательного танца нападающего "Гента" Романа Яремчука, а также защитника "Кортрейка" Евгения Макаренко. "Бельгийские" футболисты не стеснялись и выдали сумасшедший перфоманс, хедлайнером которого выступал Яремчук. Забавные движения футболистов вмиг стали вирусными в сети и даже попали на популярный футбольный паблик "433".

Видео танца Яремчука и Макаренко доступны в сети:

 
 
 
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Публикация от 433 (@433)

"Телеграф" напоминает, что матч Швеция - Украина завершился со счетом 1:2. Победный гол в компенсированное время ко второму экстра-тайму забил нападающий Артем Довбик. К сожалению не обошлось без травм. В первом овертайме жуткое повреждение в борьбе за мяч получил Артем Беседин. В 1/4 финала украинцы сыграют с англичанами, которые расправились с немцам в первом раунде плей-офф. С другими парами четвертьфиналистов можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 312

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Роман Яремчук, Виталий Миколенко.
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