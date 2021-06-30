Миколенко показал зажигательный танец Яремчука после победы над Швецией (видео)

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал Евро-2020, победив на первой стадии плей-офф команду Швеции. После игры в раздевалке нашей команды царила невероятная атмосфера.

Защитник "Динамо" и национальной команды Виталий Миколенко у себя в сторис в Instagram опубликовал видео зажигательного танца нападающего "Гента" Романа Яремчука, а также защитника "Кортрейка" Евгения Макаренко. "Бельгийские" футболисты не стеснялись и выдали сумасшедший перфоманс, хедлайнером которого выступал Яремчук. Забавные движения футболистов вмиг стали вирусными в сети и даже попали на популярный футбольный паблик "433".

Видео танца Яремчука и Макаренко доступны в сети:

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"Телеграф" напоминает, что матч Швеция - Украина завершился со счетом 1:2. Победный гол в компенсированное время ко второму экстра-тайму забил нападающий Артем Довбик. К сожалению не обошлось без травм. В первом овертайме жуткое повреждение в борьбе за мяч получил Артем Беседин. В 1/4 финала украинцы сыграют с англичанами, которые расправились с немцам в первом раунде плей-офф. С другими парами четвертьфиналистов можно ознакомиться у нас на сайте.