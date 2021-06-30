Ницой обрушилась с критикой на Довбика за русский язык, но за него тут же вступился Мосийчук

Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала украинского футболиста Артема Довбика, за его русский язык во время интервью после победы команды Украины над командой Швеции.

Об этом она сообщила в своем Фейсбуке.

"Довбик. Что, опять? Опять москвич? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил - так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?", — написала она.

Данная критика встретила противников в лице экс-нардепа Игоря Мосийчука.

Мужчина рассказал, в каких сложных условиях вырастают такие талантливые футболисты и почему не стоит критиковать Довбика.

"Расскажу уважаемой госпоже Ницой о том, откуда берутся такие украинские звезды футбола как Довбик... Из спортинтернатов где тренируются с детства и где действительно преподаватели говорят по-русски, а еще базы требуют вложения государственных средств и реконструкции. Но нет, вместо того, чтобы заниматься совершенствованием украинского спортивного образования (в том числе и в плане языка) госпоже Ницой надо бросить ложку дегтя в бочку меда и обос@ты победу национальной сборной и дальше продолжать разъединять страну и делить украинцев. Довбик крутой и однозначно Герой вчерашнего матча!", — написал он.

Напомним, что после исторической победы национальной сборной Украины над Швецией в сети появилось множество шуток и мемов на данную тему.