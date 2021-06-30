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Ницой обрушилась с критикой на Довбика за русский язык, но за него тут же вступился Мосийчук

Ницой обрушилась с критикой на Довбика за русский язык, но за него тут же вступился Мосийчук
09:44 Сегодня Телеграф

Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала украинского футболиста Артема Довбика, за его русский язык во время интервью после победы команды Украины над командой Швеции.

Об этом она сообщила в своем Фейсбуке.

"Довбик. Что, опять? Опять москвич? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил - так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?", — написала она.

Данная критика встретила противников в лице экс-нардепа Игоря Мосийчука.

Мужчина рассказал, в каких сложных условиях вырастают такие талантливые футболисты и почему не стоит критиковать Довбика.

"Расскажу уважаемой госпоже Ницой о том, откуда берутся такие украинские звезды футбола как Довбик... Из спортинтернатов где тренируются с детства и где действительно преподаватели говорят по-русски, а еще базы требуют вложения государственных средств и реконструкции. Но нет, вместо того, чтобы заниматься совершенствованием украинского спортивного образования (в том числе и в плане языка) госпоже Ницой надо бросить ложку дегтя в бочку меда и обос@ты победу национальной сборной и дальше продолжать разъединять страну и делить украинцев. Довбик крутой и однозначно Герой вчерашнего матча!", — написал он.

Напомним, что после исторической победы национальной сборной Украины над Швецией в сети появилось множество шуток и мемов на данную тему.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Игорь Мосийчук, Артем Довбык, Лариса Ницой.
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