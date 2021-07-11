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"Интер" отказал "Шахтёр" в продаже соотечественника Де Дзерби

"Интер" отказал "Шахтёр" в продаже соотечественника Де Дзерби
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф TuttoMonza Transfermarkt

Как сообщает итальянское издание TuttoMonza, специализирующееся на клубе Серии B "Монца", миланский "Интер" отказал донецкому "Шахтёру" в трансфере 19-летнего центрального защитника Лоренцо Пиролы. К слову, последний сезон футболист провёл в аренде именно в "Монце", где сыграл 16 матчей во всех турнирах. 

"Ворскла" усилилась защитником "Шахтёра"

"Горняки" предложили "нерадзурри" 6 миллионов евро, однако всё равно получили отказ. Также в услугах игрока был заинтересован бывший клуб Роберто Де Дзерби - "Сассуоло", но тот и вовсе предложил 4 и, соответственно, аналогично не смог договориться.  

"Телеграф" напоминает, что в нынешнее летнее межсезонье "оранжево-чёрные" уже подписали троих новичков - бразильского полузащитника Педриньо, нападающего Лассину Траоре из африканской страны Буркина-Фасо, и ещё одного бразильца - защитника Марлона. Последний, к слову, играл как раз в Италии, защищая цвета "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что римская "Рома" может подписать левого защитника киевского "Динамо" и национальной сборной Украины.

 

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Шахтер, Монца, Последние новости ФК Шахтер, ФК Монца, Роберто Де Дзерби, Лоренцо Пирола.
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