"Интер" отказал "Шахтёр" в продаже соотечественника Де Дзерби

Как сообщает итальянское издание TuttoMonza, специализирующееся на клубе Серии B "Монца", миланский "Интер" отказал донецкому "Шахтёру" в трансфере 19-летнего центрального защитника Лоренцо Пиролы. К слову, последний сезон футболист провёл в аренде именно в "Монце", где сыграл 16 матчей во всех турнирах.

"Горняки" предложили "нерадзурри" 6 миллионов евро, однако всё равно получили отказ. Также в услугах игрока был заинтересован бывший клуб Роберто Де Дзерби - "Сассуоло", но тот и вовсе предложил 4 и, соответственно, аналогично не смог договориться.

"Телеграф" напоминает, что в нынешнее летнее межсезонье "оранжево-чёрные" уже подписали троих новичков - бразильского полузащитника Педриньо, нападающего Лассину Траоре из африканской страны Буркина-Фасо, и ещё одного бразильца - защитника Марлона. Последний, к слову, играл как раз в Италии, защищая цвета "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

Ранее "Телеграф" сообщал, что римская "Рома" может подписать левого защитника киевского "Динамо" и национальной сборной Украины.