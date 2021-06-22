Официально: "Шахтёр" усилился бразильцем Марлоном

Как сообщает официальный сайт донецкого "Шахтёра", сегодня, 22 июня, клуб усилился 26-летним бразильским защитником "Сассуоло" Марлоном. Цена трансфера пока не оглашается. Ранее футболист выступал в итальянской Серии А именно под руководством нынешнего наставника "горняков" Роберто Де Дзерби.

Контракт с центральным оборонцем рассчитан на 5 лет. В минувшем сезон бразилец провёл в составе "нероверди" 25 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Что, собственно, и не самая обязательная вещь для футболиста его амплуа.

"Телеграф" напоминает, что это уже третий трансфер "оранжево-чёрных" в это летнее трансферное окно. Ранее клуб усилился соотечественником Марлона Педриньо, который ранее выступал за "Бенфику", а также Лассиной Траоре из Буркина-Фасо - экс-игроком "Аякса".