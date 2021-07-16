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"Динамо" - "Эвиан" 3:0: видеообзор матча

"Динамо" - "Эвиан" 3:0: видеообзор матча
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Ютуб ФК "Динамо" Киев ФК "Динамо" Киев

В четверг, 15 июля, киевское "Динамо" провело очередной матч на тренировочных сборах играло с французским "Эвианом". Счёт матча - 3:0, а голами за "бело-синих" отметились Богдан Леднев и молодой 19-летний талант из академии Владислав Ванат. Первый из них отметился дублем. Подопечные Мирчи Луческу имели ещё несколько моментов, 

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Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча от официального Ютуб-канал киевского клуба


Отметим, что представители сборной Украины уже прибыли в расположение "Динамо" и начали тренировки, но ещё не принимали участие в матче.

 "Телеграф" напоминает, что голкипер Георгий Бущан, который недавно впервые продемонстрировал на публику свою вторую половинку, вскоре может стать одноклубником Андрея Ярмоленко. Им всерьёз заинтересовался лондонский "Вест Хэм".

"Ранее "Телеграф" сообщал, что киевляне кинули взор на форварда из стана загребских одноклубников.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 187

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