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Вратарь сборной Украины Георгий Бущан впервые показал свою вторую половинку

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан впервые показал свою вторую половинку
12:28 Сегодня Телеграф Инстаграм Георгий Бущана Українська асоціація футболу

Вратарь киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Георгий Бущан, который стал одним из героев Евро-2020 в составе нашей команды, впервые продемонстрировал, как выглядит его возлюбленная. Фото можно увидеть на странице голкипера в социальной сети Инстаграм.

 
 
 
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Допис, поширений Buschan Georgiy (@georgiybuschan)

Ранее Бущан уже был женат, но в итоге развёлся. Свои следующие отношения Георгий открыто не афишировал, хотя и заявлял в различных интервью, что они имеются.

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Отметим, что сейчас Бущан, как и все "сборники", продолжает находиться в отпуске. К слову, игра киевского "Динамо" в первом туре против "Миная", который оставили в УПЛ вместо снявшегося донецкого "Олимпика", перенесена на поздний срок. 

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Ранее "Телеграф" сообщал, что "Карпаты" Олег Смалийчука прекращают своё существование.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Последние новости Динамо Киев, Георгий Бущан.
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