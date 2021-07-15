Вратарь сборной Украины Георгий Бущан впервые показал свою вторую половинку

Вратарь киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Георгий Бущан, который стал одним из героев Евро-2020 в составе нашей команды, впервые продемонстрировал, как выглядит его возлюбленная. Фото можно увидеть на странице голкипера в социальной сети Инстаграм.

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Ранее Бущан уже был женат, но в итоге развёлся. Свои следующие отношения Георгий открыто не афишировал, хотя и заявлял в различных интервью, что они имеются.

Отметим, что сейчас Бущан, как и все "сборники", продолжает находиться в отпуске. К слову, игра киевского "Динамо" в первом туре против "Миная", который оставили в УПЛ вместо снявшегося донецкого "Олимпика", перенесена на поздний срок.

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