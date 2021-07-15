"Карпаты" Смалийчука прекращают существование

Львовские "Карпаты", совладельцем которых является агент Олег Смалийчук, прекращают существование. Об этом сказано на официальной странице клуба в Фейсбуке.



"Друзья, прежде всего хочу извиниться за такое длительное молчание. Все эти дни решалося очень много важных вопросов. Мы не имели точной информации. Поэтому я не хотел давать обещаний, которых не смогу соблюсти. Но наконец пришло время поставить точку.

Весь прошлый сезон мы работали над тем, чтобы спасти от гибели главный спортивный бренд Западной Украины – львовские Карпаты. Структура собственности юридического лица – КПФ Карпаты – не позволяла ей полноценно функционировать, не говоря уже о развитии. Второй совладелец Карпат годами блокировал работу клуба. Несмотря на все наши усилия, за год времени он так и не вступил в диалог.

За это время мы погасили долги по заработной плате всех работников и задолженности за предоставленные услуги и товары. Также удалось закрыть часть долгов по старым трансферам, из-за которых на клуб был наложен трансферный бан. Мы удерживали, помимо основной команды, ЖФК и детскую академию.

К сожалению, наш план перезапуска клуба не удался. Поэтому КПФ Карпаты вышли из профессионального футбола и не заявляются в любители. Но мы не можем закрыть это юридическое лицо без согласия второго совладельца, поэтому оно продолжит существование и будет работать над погашением старых долгов.

Я говорил это год назад и повторяю сейчас: не важно, кому будут принадлежать Карпаты – Смалийчуку или кому-то другому. Единственное, что действительно важно: чтобы бренд продолжал существовать и имел возможности развиваться, даже если для этого мне нужно сделать шаг в сторону.

Хочу поблагодарить всех, кто верил нам и помогал. Болельщики Карпат – действительно лучшие в Украине, теперь я знаю это точно. Встретимся на секторе" - подытожил Смалийчук.



Отметим, что в предыдущем сезоне львовский клуб вылетел со Второй лиги группы А. Скорее всего, на роль "исторических" "Карпат" теперь будут претендовать "Карпаты" другие - которые вышли с аматоров во Вторую лигу. Ими владеет магнат Владимир Матковский, главным тренером является легендарный вратарь клуба Андрей Тлумак, а в тренерском штабе присутствует и другой эпохальный для клуба футболист - Игорь Худобяк.



"Телеграф" напоминает, что во Львове продолжаются драмы со стадионами.