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Львовские драмы продолжаются: на каком стадионе будет играть ФК "Львов"

Львовские драмы продолжаются: на каком стадионе будет играть ФК "Львов"
17:30 Сегодня Телеграф Твиттер Игоря Бурбаса Українська правда

Одной из главных тем перед началом УПЛ стали львовские стадионы. На прошлой неделе стадион "Украина", заявленный "Рухом" и "Львовом", получил своеобразный "красный свет" от УАФ в вопросе проведения матчей элитого дивизиона. Арена была перемещена с третьей категории во вторую.

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Судьба проведения матчей "Руха" неизвестна и по сей день, в то время как "горожане" со своими "домом" определились, и им, судя по всему, стала "Арена Львов". По крайней мере, именно такую информацию в своём Твиттере опубликовал один из главных инсайдером украинского футбола, журналист телеканалов "Футбол 1, 2, 3" Игорь Бурбас.

В матче первого тура нового чемпионата, который стартует 23 июля, "Львов" сыграет против "Мариуполя". Этим матчем откроется новый чемпионат.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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УПЛ, Украинский футбол, Арена Львов, ФК Львов, Рух Львов.
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