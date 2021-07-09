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Сразу две команды чемпионата Украины потеряли "домашний" стадион за 2 недели до старта УПЛ

Сразу две команды чемпионата Украины потеряли "домашний" стадион за 2 недели до старта УПЛ
15:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter by_Ukraine

Стадион "Украина" во Львове потерял третью категорию, а вместе с ней и право принимать матчи чемпионата Украины по футболу в высшем дивизионе. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обнародовала список стадионов, которые по состоянию на 9 июля 2021 года соответствуют структурным критериям категорий УАФ согласно Положению о категории стадионов Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу. Список утвержден Комитетом по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований, заседание которого состоялось в пятницу, 9 июля.

Таким образом, ПФК "Львов" и ФК "Рух", которые рассматривали данную арену для проведения домашних матчей УПЛ в сезоне 2021/22 будут искать другие варианты. Отметим, изначально оба клуба хотели проводить свои игры на "Арене-Львов", но не сошлись в цене.

Со списком всех стадионов 3-й и 4-й категории можно ознакомиться ниже:

Кроме того, стадион имени Банникова в Киеве может принимать матчи чемпионата Украины, хотя является стадионом второй категории.

"Телеграф" напоминает, что старт УПЛ 2021/22 запланирован на 25 июля (базовая дата).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Олимпик" решил сняться с чемпионата Украины. Его место в УПЛ, похоже, займет "Минай".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Львов, Футбол, УПЛ, ФК Рух, ФК Львов.
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