Скачать
Пятница, 09.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Болельщики требуют переиграть полуфинал Евро-2020 Англия - Дания
Болельщики требуют переиграть полуфинал Евро-2020 Англия - Дания
"Пакистанский танк" избил соперника в весе Ломаченко (видео)
"Пакистанский танк" избил соперника в весе Ломаченко (видео)
17-летний футболист забил свой дебютный гол ударом через себя (видео)
17-летний футболист забил свой дебютный гол ударом через себя (видео)
Моуринью повеселил журналистов во время первой пресс-конференции в "Роме" (видео)
Моуринью повеселил журналистов во время первой пресс-конференции в "Роме" (видео)

"На два года мазаный": агент заявил, что Милевскому подделали документы

"На два года мазаный": агент заявил, что Милевскому подделали документы
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram timi1010

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал игровую карьеру украинского нападающего Артема Милевского.

Куда уйдет Милевский после "Миная"

По словам Лахтера, Милевский на самом деле 1983 года рождения, а не 1985. Кроме того, агент заявил, что "Миля" "волшебным" образом перешел в сборную Украины, которую тогда собирали Павел Яковенко и братья Суркисы, хотя ранее был заигран за "молодежку" Беларуси. Также Деннис рассказал, что украинский футболист имел предложение от "Порту" в 2005 году, однако уехать в Европу тогда попросту не мог. Лахтер считает, что карьеру "Мили" похоронили "неправильные друзья" и окружение форварда.

"Миля - это моя боль. Наверное, он не уехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля - кошеный, на два года мазаный, он 1983 г.р. (с подделкой документов, - прим. ред.) там была очень знаковая история. Он уже был заигран за молодежку Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу. Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года", - поведал Лахтер в интервью "Евроспорт".

Напомним, последним клубом Милевского был закарпатский "Минай". В прошлом сезоне Артем принял участие в 10-и матчах чемпионата Украины, но голевыми действиями отметится не сумел. Ранее сообщалось, что Милевский может стать героем шоу "Холостяк".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 240

Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, ФК Минай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На форварда сборной Украины Яремчука появился неожиданный претендент
02 "Олимпик" снялся с УПЛ
03 Макгрегор ударил Порье на дуэли взглядов (видео)
04 Болельщики требуют переиграть полуфинал Евро-2020 Англия - Дания
05 Нападающий из Серии А едва не умер на тренировке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь