"На два года мазаный": агент заявил, что Милевскому подделали документы

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал игровую карьеру украинского нападающего Артема Милевского.

По словам Лахтера, Милевский на самом деле 1983 года рождения, а не 1985. Кроме того, агент заявил, что "Миля" "волшебным" образом перешел в сборную Украины, которую тогда собирали Павел Яковенко и братья Суркисы, хотя ранее был заигран за "молодежку" Беларуси. Также Деннис рассказал, что украинский футболист имел предложение от "Порту" в 2005 году, однако уехать в Европу тогда попросту не мог. Лахтер считает, что карьеру "Мили" похоронили "неправильные друзья" и окружение форварда.

"Миля - это моя боль. Наверное, он не уехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля - кошеный, на два года мазаный, он 1983 г.р. (с подделкой документов, - прим. ред.) там была очень знаковая история. Он уже был заигран за молодежку Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу. Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года", - поведал Лахтер в интервью "Евроспорт".

Напомним, последним клубом Милевского был закарпатский "Минай". В прошлом сезоне Артем принял участие в 10-и матчах чемпионата Украины, но голевыми действиями отметится не сумел. Ранее сообщалось, что Милевский может стать героем шоу "Холостяк".