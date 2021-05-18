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Куда уйдет Милевский после "Миная"

Куда уйдет Милевский после "Миная"
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram timi1010

Одиозный украинский футболист Артем Милевский точно уйдет из "Миная" в ближайшее время. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык во время эфира на Youtube-канале Football Hub.

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По информации источника, 36-летний Милевский даже может продолжить карьеру в Украине. Приобрести игрока с огромным опытом явно захочет одна из команд, которая выйдет в УПЛ из Первой лиги. Счастливчиками могут оказаться "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Примечательно, что контракт "Мили" с "Минаем" рассчитан до 30 июня 2022 года, однако Артем явно не хочет выступать в Первой лиге и будет искать себе работу в другом клубе. В текущем сезоне Милевский принял участие в 10 матчах "Миная", голевыми действиями форвард не отличался.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "Минай" вылетел в Первую лигу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Артем Милевский, Футбол, УПЛ, ФК Минай.
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