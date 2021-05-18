Куда уйдет Милевский после "Миная"

Одиозный украинский футболист Артем Милевский точно уйдет из "Миная" в ближайшее время. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык во время эфира на Youtube-канале Football Hub.

По информации источника, 36-летний Милевский даже может продолжить карьеру в Украине. Приобрести игрока с огромным опытом явно захочет одна из команд, которая выйдет в УПЛ из Первой лиги. Счастливчиками могут оказаться "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Примечательно, что контракт "Мили" с "Минаем" рассчитан до 30 июня 2022 года, однако Артем явно не хочет выступать в Первой лиге и будет искать себе работу в другом клубе. В текущем сезоне Милевский принял участие в 10 матчах "Миная", голевыми действиями форвард не отличался.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "Минай" вылетел в Первую лигу.