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Милевский может стать новыми Холостяком (видео)

Милевский может стать новыми Холостяком (видео)
Обновлено 14:54 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Скандальный украинский футболист Артем Милевский может уйти в шоу-бизнес.

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Милевскому предложили стать героем шоу "Холостяк", однако сам футболист пока не принял окончательного решения по этому поводу.

"Буду ли участвовать в "Холостяке"? Пока 50 на 50. Разговоры ходят, слухи идут, но пока 50 на 50", - заявил Милевсикй на своем Youtube-канале "Миля".

"Телеграф" напоминает, что последним местом работы 36-летнего Артема был "Минай". Команда вылетела из УПЛ, и стороны договорились не продлевать сотрудничество. Сейчас Милевский является свободным агентом и ищет себе новый клуб. В сезоне 2020/21 нападающий принял участие в 10-и матчах чемпионата Украины, но голевыми действиями не отмечался.

Ранее украинский журналист предположил, куда уйдет Милевский после "Миная".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 173

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Артем Милевский, Футбол, ФК Минай.
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