Милевский может стать новыми Холостяком (видео)

Скандальный украинский футболист Артем Милевский может уйти в шоу-бизнес.

Милевскому предложили стать героем шоу "Холостяк", однако сам футболист пока не принял окончательного решения по этому поводу.

"Буду ли участвовать в "Холостяке"? Пока 50 на 50. Разговоры ходят, слухи идут, но пока 50 на 50", - заявил Милевсикй на своем Youtube-канале "Миля".

"Телеграф" напоминает, что последним местом работы 36-летнего Артема был "Минай". Команда вылетела из УПЛ, и стороны договорились не продлевать сотрудничество. Сейчас Милевский является свободным агентом и ищет себе новый клуб. В сезоне 2020/21 нападающий принял участие в 10-и матчах чемпионата Украины, но голевыми действиями не отмечался.

Ранее украинский журналист предположил, куда уйдет Милевский после "Миная".