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"Олимпик" снялся с УПЛ

"Олимпик" снялся с УПЛ
Обновлено 20:50 Сегодня Телеграф сайт ФК

Донецкий футбольный клуб "Олимпик" прекратил свои выступления в Украинской премьер-лиге.

Об этом в четверг, 8 июля, заявил президент ФК Владислав Гельзин в официальном обращении.

"Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона! Это непростой, но обдуманный шаг, который мы делаем с трудом на сердце", - говорится в обращении Гельзина.

Он поблагодарил всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к "олимпийской семье".

"За эти годы нам удалось дать билет в жизнь многим мальчишкам, влюбленным в футбол. Некоторые наши воспитанники и вовсе прошли с клубом яркий и увлекательный путь от воспитанника академии до дебютанта Лиги Европы, когда в 2017 году знаменитый хит Ярослава Евдокимова стал ассоциироваться для всей футбольной общественности с "донецкими фантазерами", - говорится в обращении.

При этом Гельзин заявил, что "мы не прощаемся". По его словам, клуб приостанавливает свою деятельность, "но на этом мы не ставим точку".

"Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб Олимпик снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что ФК Олимпик Донецк навсегда останется в его истории!", - говорится в обращении президента ФК "Олимпик".

последует

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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УПЛ, Олимпик, Владислав Гельзин.
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