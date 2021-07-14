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Снявшийся с УПЛ "Олимпик" нашел нового владельца

Снявшийся с УПЛ "Олимпик" нашел нового владельца
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф 1927.kiev.ua Официальный сайт "Олимпика"

Сегодня стало известно, что вылетевший из УПЛ "Минай" заменит "Олимпик" в элитном дивизионе сезона 2020/2021. За последние дни мы услышали множество слухов о возможном будущем донецкого клуба. Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в свою очередь попытался из подтвердить или опровергнуть различные интернет-домыслы.

"Олимпик будет играть в Первой лиге? Ко мне пришли ребята и сказали, что готовы сохранить клуб. В Высшую лигу мы не готовы заявляться, поэтому решили пойти в Первую лигу. Рад, что нашлись люди, которые будут инвестировать в футбол. Так что у нашего клуба будут новый президент и новые инвесторы" - сказал Гельзин в комментарии изданию 1927.kiev.ua

"Телеграф" напоминает, что сегодня напомнил о себе Ярослав Ракицкий, обвинивший Андрея Шевченко и Андрея Павелко в невізовах в сборную Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что Евгений Селезёв тренируется с "Минаем".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Первая лига, УПЛ, Олимпик, Владислав Гельзин, Минай.
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