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Ракицкий обвинил Шевченко и Павелко в невызовах в сборную

Ракицкий обвинил Шевченко и Павелко в невызовах в сборную
11:53 Сегодня Телеграф Футбол 24

Экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтёра" Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за питерский "Зенит", дал интервью российскому изданию "Чемпионат", в котором раскритиковал главного тренера нашей сборной Андрея Шевченко и президента УАФ Андрея Павелко за невызовы себя в сборную Украины. 

"Ты же знаешь, что я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко всё решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне всё равно, что они думают. Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я карьеру в сборной закончил" - подытожил Ракицкий.   

Отметим, что Ракицкий перестал получать вызовы в сборную Украины сразу после перехода в российский клуб, то есть с начала 2019-го года.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Шахтер, Андрей Павелко, Зенит, Ярослав Ракицкий.
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