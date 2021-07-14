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Евгений Селезнёв замечен на тренировке "Миная"

Евгений Селезнёв замечен на тренировке "Миная"
11:35 Сегодня Телеграф Инстаграм Николая Цымбала ФК

Как можно заметить из сторис в Инстаграм одного из тренеров "Миная" Николая Цымбала, с закарпатским клубом тренируется скандальный украинский форварда Евгений Селезнёв.

Информации о подписании контракта с 35-летним футболистом пока нет, однако это и неудивительно: в заявке у "Миная" на данный момент футболистов не хватает даже для выхода на поле в одном матче, и прояснение наступит лишь на днях. Напомним, что команда Василия Кобина заняла последнее место в минувшем сезоне УПЛ, но сыграет в следующем вместо "Олимпика".

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Отметим, что Селезнёву нужно забить ещё 8 мячей для побития рекорда чемпионата Украины всех времён по голам. На данный момент у экс-игрока "Шахтёра" и "Днепра" 116 точным ударом, у Сергея Реброва и Максима Шацких - по 123. Со своего крайнего клуба, коваливского "Колоса", Евгений был выгнан за скандал за появление на турецком спарринге в нетрезвом виде, а затем остался без зарплаты.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Василий Кобин, Евгений Селезнев, Минай, Николай Цымбал.
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