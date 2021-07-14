Официально: вылетевший "Минай" включён в УПЛ сезона 2021/2022

Как сообщает официальный сайт УПЛ, вылетевший из элитого дивизиона в сезоне 2020/2021 закарпатский "Минай" будет выступать в чемпионате сезона 2021/2022. Команда Василия Кобина заменит в элите снявшийся с чемпионата донецкий "Олимпик". На сайте организации говорится, что данное решение самой УПЛ сегодня согласовал исполнительный комитет УАФ.

Отметим, что в следующем сезоне наш элитный дивизион будут представлять 16 команд - на 2 больше, чем в предыдущем розыгрыше. Среди новичков из Первой лиги это ровненский "Верес", одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист 1925".

"Телеграф" напоминает, что нападающий запорожского "Торпедо" Арсен Аваков стал лучшим бомбардиром Чемпионата Украины сезона 1994/1995.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с "Минаем" тренируется экс-форварда "Шахтёра" и "Днепра" Евгений Селезнёв, который хочет побить рекорд Сергея Реброва и Максима Шацких.