"Сьон" - "Динамо" Киев: прямая трансляция матча команды Луческу на тренировочных сборах

В среду, 14 июля, чемпион Украины киевское "Динамо" проведёт очередной товарищеский матч на тренировочных сборах в Швейцарии. Соперник - местный футбольный клуб "Сьон", начало встречи - в 22:00 по киевскому времени, место проведение - город Сьон, стадион "Турбийон". Прямая трансляция - на официальном Ютуб-канале "бело-синих".



Отметим, что в предыдущем спарринге киевлян дебютный гол забил белорусский новичок команды Илья Шкурин. К слову, на Родине ему угрожают репрессиями.

26 июля "динамовцы" проведут товарищеский матч с топовым европейским клубом - испанским "Вильярреалом", который является дейстующим победителем Лиги Европы. Именно в те дни (с 23 по 26 число) состоится первый тур УПЛ, но матч столичной команды перенесён на более поздний срок.

"Телеграф" напоминает, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу нацелился на эквадорского форварда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Владислава Супрягу есть новые претенденты среди итальянских клубов.