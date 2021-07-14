Скачать
Среда, 14.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Ракицкий обвинил Шевченко и Павелко в невызовах в сборную
Ракицкий обвинил Шевченко и Павелко в невызовах в сборную

"Сьон" - "Динамо" Киев: прямая трансляция матча команды Луческу на тренировочных сборах

"Сьон" - "Динамо" Киев: прямая трансляция матча команды Луческу на тренировочных сборах
12:59 Сегодня Телеграф Официальный сайт

В среду, 14 июля, чемпион Украины киевское "Динамо" проведёт очередной товарищеский матч на тренировочных сборах в Швейцарии. Соперник - местный футбольный клуб "Сьон", начало встречи - в 22:00 по киевскому времени, место проведение - город Сьон, стадион "Турбийон". Прямая трансляция - на официальном Ютуб-канале "бело-синих".


Отметим, что в предыдущем спарринге киевлян дебютный гол забил белорусский новичок команды Илья Шкурин. К слову, на Родине ему угрожают репрессиями.  

26 июля "динамовцы" проведут товарищеский матч с топовым европейским клубом - испанским "Вильярреалом", который является дейстующим победителем Лиги Европы. Именно в те дни (с 23 по 26 число) состоится первый тур УПЛ, но матч столичной команды перенесён на более поздний срок.

"Телеграф" напоминает, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу нацелился на эквадорского форварда. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Владислава Супрягу есть новые претенденты среди итальянских клубов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 206

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Сон, Мирча Луческу, Тренировочные сборы, Последние новости Динамо Киев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арсен Аваков был лучшим форвардом Чемпионата Украины сезона 1994/1995
02 Яремчуку и Миколенко досталось за фото с Бастой - ранее рэпер выступал в Крыму и был персоной нон-грата в Украине
03 У Зинченко и Седан совсем скоро будет ребёнок: фото пары из отпуска
04 Ракицкий обвинил Шевченко и Павелко в невызовах в сборную
05 Евгений Селезнёв замечен на тренировке "Миная"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь