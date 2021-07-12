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Луческу нацелился на эквадорского форварда

Луческу нацелился на эквадорского форварда
13:14 Сегодня Телеграф ТаТоТаке Sports Venezuela

Как сообщает ведущий Ютуб-программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу нацелился на покупку 22-летнего эквадорского форварда словацкого ДАКа из Дунайской Стреды - Эрика Рамиреса.

 
Сообщается, что с помощью данного футболиста киевляне хотят закрыть проблемную позицию в центре нападения. На нынешнем этапе словацкий клуб хочет заполучить за своего футболиста сумму в 3 миллиона евро, в то время как киевляне готовы заплатить 2. Переговоры между руководствами клубов на данный момент продолжаются.  

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Журналист также отметил, что летом Рамирес мог перейти в казанский "Рубин", однако по определённым причинам трансфер не состоялся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что другому новичку киевского "Динамо" Илье Шкурину на Родине угрожали репрессивными мерами

"Телеграф" напоминает, что миланский "Интер" и донецкий "Шахтёр" не смогли договориться о трансфере соотечественника Роберто Де Дзерби.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Трансферное окно, Последние новости Динамо Киев, Летнее трансферное окно, Эрик Рамирес.
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