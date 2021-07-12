Луческу нацелился на эквадорского форварда

Как сообщает ведущий Ютуб-программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу нацелился на покупку 22-летнего эквадорского форварда словацкого ДАКа из Дунайской Стреды - Эрика Рамиреса.



Сообщается, что с помощью данного футболиста киевляне хотят закрыть проблемную позицию в центре нападения. На нынешнем этапе словацкий клуб хочет заполучить за своего футболиста сумму в 3 миллиона евро, в то время как киевляне готовы заплатить 2. Переговоры между руководствами клубов на данный момент продолжаются.

Журналист также отметил, что летом Рамирес мог перейти в казанский "Рубин", однако по определённым причинам трансфер не состоялся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что другому новичку киевского "Динамо" Илье Шкурину на Родине угрожали репрессивными мерами.

"Телеграф" напоминает, что миланский "Интер" и донецкий "Шахтёр" не смогли договориться о трансфере соотечественника Роберто Де Дзерби.